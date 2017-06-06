Сарсания: возвращение Халка - интересный вариант для "Зенита"

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Возвращение бразильского форварда Халка в "Зенит" стало бы для санкт-петербургского футбольного клуба интересным вариантом. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

Ранее портал Life.ru сообщил, что 30-летний бразилец рассматривает вариант с возвращением в "Зенит".

"Пока мы не реагировали на информацию, появившуюся в прессе, про возвращение Халка в "Зенит". Но обязательно сделаем это. Безусловно, его возвращение в клуб стало бы для нас интересным вариантом", - сказал Сарсания.

Халк выступал за "Зенит" в 2012-16 гг. В составе петербургской команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Халк провел за "Зенит" в различных турнирах 147 матчей, забив 77 мячей. Летом 2016 года он перешел в китайский "Шанхай СИПГ", стоимость трансфера составила €55,8 млн.