Кучук покинул пост главного тренера ФК "Сталь"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Белорусский специалист Леонид Кучук покинул пост главного тренера украинского футбольного клуба "Сталь" из города Каменское Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"После окончания сезона руководство "Стали" и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кучук может возглавить "Ростов" после ухода Курбана Бердыева с поста тренера - вице-президента клуба.

Кучук возглавил "Сталь" в январе 2017 года. В России специалист тренировал белгородский "Салют" (с мая по август 2010 года), краснодарскую "Кубань" (с января по май 2013 года и с ноября 2014-го по май 2015-го), а также московский "Локомотив" (с июня 2013-го по сентябрь 2014-го), который привел к бронзовым медалям чемпионата страны.