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Футболист "Барселоны" Туран исключен из сборной Турции после нападения на журналиста

Спорт
6 июня, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В самолете во время перелета сборной Турции из Скопье после гостевого товарищеского матча против Македонии Туран подошел к журналисту и начал его оскорблять

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Арда Туран

Арда Туран

© EPA/Alejandro Garcia

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полузащитник испанской "Барселоны" Арда Туран исключен из состава сборной Турции после нападения на спортивного журналиста Билала Меше, который критиковал его после чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом пишет турецкий портал Fanatick.

В понедельник вечером в самолете во время перелета сборной Турции из Скопье после гостевого товарищеского матча против Македонии (0:0) Туран подошел к журналисту и начал его оскорблять, после чего схватил его за горло и попытался ударить. В конфликт вмешались партнеры Турана по сборной и увели футболиста от журналиста.

По информации издания, по прилету Туран встретился с главным тренером команды Фатихом Теримом и президентом Федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом. После совещания было принято решение об отчислении футболиста из сборной.

Позже Туран опубликовал на своей официальной странице в Instagram пост, в котором объяснил свое недовольство, оно было вызвано материалами Меше относительно игры футболиста, его зарплаты и суммы премиальных за выступление на чемпионате Европы.

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