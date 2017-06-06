Демченко победил Бакро в седьмом туре чемпионата Европы по шахматам

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россиянин Антон Демченко победил француза Этьена Бакро в партии седьмого тура чемпионата Европы по шахматам.
Россиянин Александр Шиманов выиграл у испанца Даниэля Форсена Эстебана.
Демченко и Шиманов, а также россияне Даниил Дубов и Максим Матлаков, завершившие свои партии вничью, входят в число десяти шахматистов, в активе которых по 5,5 очков. У лидеров соревнований испанца Давида Антона Гихарро и англичанина Дэвида Хауэлла по шесть очков.
Следующий тур пройдет 7 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.
Чемпионат Европы завершится 10 июня.