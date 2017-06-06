Европарламент поддержал кандидатуру Парижа на проведение ОИ-2024

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заявка Парижа на проведение летних Олимпийских игр 2024 года во вторник была поддержана группой по спорту Европарламента. Об этом сообщает портал Insidethegames.biz.
Французская делегация во главе с сопредседателем заявочного комитета Парижа Бернаром Лапассе и министром спорта Франции Лорой Флессель представила проект заявки в Брюсселе. В свою очередь председатель Европарламента Антонио Таяни и сопредседатели группы по спорту Марк Тарабелла и Сантьяго Фисас выразили свою поддержку заявке Парижа.
"Мы очень рады, что смогли представить наш проект министрам Европейского парламента и тепло приветствуем их поддержку, - сказал Лапассе. - "Париж-2024" - это совместный проект, который принесет пользу Франции, Европе и всему миру, и поддержка Европейского парламента еще раз демонстрирует сильное единство вокруг нашей кандидатуры".
На проведение Олимпиады-2024 также претендует Лос- Анджелес. Выборы столицы Игр пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.