Хоккеист "Металлурга" Вольский приступил к тренировкам на льду после перелома позвоночника

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Канадский нападающий магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Войтек Вольский приступил к тренировкам на льду после тяжелой травмы позвоночника, полученной в октябре 2016 года. Об этом сам игрок сообщил в своем "Инстаграме".
Нападающий получил травму в октябре в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казахстанским "Барысом" (3:1) - игрок неудачно влетел в борт, в результате чего сломал два позвонка и получил ушиб спинного мозга.
Ранее вице-президент магнитогорской команды Геннадий Величкин сообщил ТАСС, что клуб заинтересован в продлении контракта с 31-летним канадским нападающим польского происхождения.
"Здорово вернуться на лед и готовиться к новому сезону КХЛ", - написал Вольский.
Amazing to be back on the ice getting ready for the upcoming season in the @khl @sk8onhockey #hockey #khl
Вольский в сезоне-2016/17 провел 19 игр за клуб, в которых забросил две шайбы и сделал пять голевых передач. В "Металлург" форвард перешел из "Торпедо" в 2015 году. Всего в КХЛ Вольский сыграл 179 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 138 очков (65 шайб + 73 передачи). В плей-офф на его счету 17 (5+12) результативных баллов в 35 матчах. В 2016 году он в составе "Металлурга" стал обладателем Кубка Гагарина.