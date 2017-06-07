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Хоккеист "Металлурга" Вольский приступил к тренировкам на льду после перелома позвоночника

Спорт
7 июня, 1:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Нападающий получил травму в октябре в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, неудачно влетев в борт, в результате чего сломал два позвонка и получил ушиб спинного мозга

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Игрок "Металлурга" Войтек Вольский (справа)

Игрок "Металлурга" Войтек Вольский (справа)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Канадский нападающий магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Войтек Вольский приступил к тренировкам на льду после тяжелой травмы позвоночника, полученной в октябре 2016 года. Об этом сам игрок сообщил в своем "Инстаграме".

Нападающий получил травму в октябре в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казахстанским "Барысом" (3:1) - игрок неудачно влетел в борт, в результате чего сломал два позвонка и получил ушиб спинного мозга.

Ранее вице-президент магнитогорской команды Геннадий Величкин сообщил ТАСС, что клуб заинтересован в продлении контракта с 31-летним канадским нападающим польского происхождения.

"Здорово вернуться на лед и готовиться к новому сезону КХЛ", - написал Вольский.

Amazing to be back on the ice getting ready for the upcoming season in the @khl @sk8onhockey #hockey #khl

Публикация от Wojtek Wolski (@wojtekwolski)

Вольский в сезоне-2016/17 провел 19 игр за клуб, в которых забросил две шайбы и сделал пять голевых передач. В "Металлург" форвард перешел из "Торпедо" в 2015 году. Всего в КХЛ Вольский сыграл 179 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 138 очков (65 шайб + 73 передачи). В плей-офф на его счету 17 (5+12) результативных баллов в 35 матчах. В 2016 году он в составе "Металлурга" стал обладателем Кубка Гагарина.

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