СМИ: голландский конькобежец Вервей будет готовиться к ОИ-2018 вместе со сборной России

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СМИ: голландский конькобежец Вервей будет готовиться к ОИ-2018 вместе со сборной РоссииСпорт 7 июня, 8:36
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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи голландский конькобежец Кун Вервей будет готовиться к Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под руководством главного тренера сборной России Константина Полтавца. Об этом сообщает газета De Telegraaf.
По информации издания, 26-летний конькобежец по большей части тренируется самостоятельно с 2015 года после того, как перестал работать с командой Corendon. После этого он не имел успеха на крупных международных турнирах, в связи с чем возник вопрос о его подготовке к ОИ-2018. В Нидерландах спортсмену отказали, так как он уступал по уровню остальным конькобежцам, а в Японии, где его готов был принять в свою команду тренер Йохан де Вит, его кандидатуру забраковал местный олимпийский комитет.
Однако Полтавец, под руководством которого тренируются известные российские конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, согласился предоставить Вервею место в команде по крайней мере до следующей Олимпиады. Он должен присоединиться к тренировочному лагерю в ближайшее время.
Вервей на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в командной гонке, а также серебро в индивидуальном забеге на 1500 м. Кроме того, он является четырехкратным чемпионом мира и двукратным серебряным призером европейского первенства.
Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.