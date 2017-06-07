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Маршрут гостеприимства разработан в Сочи к предстоящему Кубку конфедераций

Спорт
7 июня, 10:23 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, июня. /ТАСС

В зону гостеприимства вошли 73 улицы и транспортные артерии города

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Праздничное мероприятие, посвященное чемпионату мира по футболу

Праздничное мероприятие, посвященное чемпионату мира по футболу

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Сочи разработали маршрут гостеприимства к предстоящему Кубку конфедераций, который пройдет в России в 2017 году. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"В зону гостеприимства вошли 73 улицы и транспортные артерии города Сочи, по которым будут проходить основные протокольные маршруты участников и гостей Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018 в России", - рассказали в мэрии.

В преддверии Кубка конфедераций коммунальные службы наводят порядок на прилегающей к стадиону "Фишт" территории, а также на набережной в Имеретинской низменности.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На арене в Сочи состоятся три игры группового этапа и один полуфинал.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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