Двенадцать игроков покинули вышедший в РФПЛ "СКА-Хабаровск"

На Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2Происшествия 7 июня, 11:17
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия теннисиста Марата СафинаПолитика 7 июня, 11:16
Токсины из окружающей среды ухудшают работу мозгаСоциальная ответственность 7 июня, 11:13
Вылет самолета с участниками совещания у Медведева по авиапрому был задержан в МосквеПроисшествия 7 июня, 11:11
СМИ: жертвами стрельбы в иранском парламенте стали семь человекМеждународная панорама 7 июня, 11:10
Протоколы избирательных участков с QR-кодом опробуют на губернаторских выборах на УралеНовости Урала 7 июня, 11:02
Времени вопреки: 2000-летие Дербента подарило городу вторую молодостьВ стране 7 июня, 11:00
Рабочие руки в Арктике: почему регионы поддерживают введение госзаказа на профессииОбщество 7 июня, 11:00
Ученые: океан находится в "цикле упадка" из-за человеческой деятельностиСоциальная ответственность 7 июня, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" не стал продлевать контракты с двенадцатью игроками команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Команду покинули Максим Астафьев, Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин, Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасев и Игорь Удалый. Сообщается, что стороны обоюдно приняли решение не продлевать контракты.
"СКА-Хабаровск" в стыковых матчах за право участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 по итогам двухматчевого противостоянии одержал победу над "Оренбургом". Прошедший сезон команда завершила на четвертом месте в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Хабаровский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.
Также сообщается, что главный тренер команды Алексей Поддубский сформировал тренерский штаб. Его помощниками стали Александр Ушахин (старший тренер), Алексей Коробченко (тренер), Юрий Шпирюк (тренер) и Владимир Кравцов (тренер вратарей). Со всеми специалистами уже подписаны контракты.