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Двенадцать игроков покинули вышедший в РФПЛ "СКА-Хабаровск"

Спорт
7 июня, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

"СКА-Хабаровск" в стыковых матчах за право участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 по итогам двухматчевого противостоянии одержал победу над "Оренбургом"

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" не стал продлевать контракты с двенадцатью игроками команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команду покинули Максим Астафьев, Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин, Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасев и Игорь Удалый. Сообщается, что стороны обоюдно приняли решение не продлевать контракты.

"СКА-Хабаровск" в стыковых матчах за право участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 по итогам двухматчевого противостоянии одержал победу над "Оренбургом". Прошедший сезон команда завершила на четвертом месте в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Хабаровский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.

Также сообщается, что главный тренер команды Алексей Поддубский сформировал тренерский штаб. Его помощниками стали Александр Ушахин (старший тренер), Алексей Коробченко (тренер), Юрий Шпирюк (тренер) и Владимир Кравцов (тренер вратарей). Со всеми специалистами уже подписаны контракты.

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