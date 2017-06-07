СМИ: МЮ, "Монако" или ПСЖ могут купить Роналду за €180 млн

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может быть куплен одним из топ-клубов за €180 млн. Об этом сообщает португальская газета A Bola со ссылкой на свои источники.

В числе возможных претендентов на португальца называются английский "Манчестер Юнайтед", французские ПСЖ и "Монако", а также китайские клубы.

32-летний форвард в субботу стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, в составе "Реала" обыграв в финале итальянский "Ювентус". Контракт футболиста с испанским клубом заканчивается в 2021 году.

"Реал" приобрел Роналду в 2009 году у английского "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец три раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Испании. Также вместе с "Реалом" он дважды выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем "Золотого мяча", который вручается лучшему футболисту планеты.