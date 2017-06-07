Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: МЮ, "Монако" или ПСЖ могут купить Роналду за €180 млн

Спорт
7 июня, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Также в числе претендентов на четырехкратного обладателя "Золотого мяча" называются китайские клубы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может быть куплен одним из топ-клубов за €180 млн. Об этом сообщает португальская газета A Bola со ссылкой на свои источники.

В числе возможных претендентов на португальца называются английский "Манчестер Юнайтед", французские ПСЖ и "Монако", а также китайские клубы.

32-летний форвард в субботу стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, в составе "Реала" обыграв в финале итальянский "Ювентус". Контракт футболиста с испанским клубом заканчивается в 2021 году.

"Реал" приобрел Роналду в 2009 году у английского "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец три раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Испании. Также вместе с "Реалом" он дважды выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем "Золотого мяча", который вручается лучшему футболисту планеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Иране
3
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Власти опровергли информацию о втором взрыве в мавзолее в Иране
7
Предполагаемый сообщник вице-губернатора Курской области признал вину
Темы дня
Загрузка...
Реклама