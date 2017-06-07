Волейболисты сборной России Бакун и Бирюков перешли в "Белогорье"

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Волейболисты сборной России Константин Бакун и Денис Бирюков перешли в белгородский клуб "Белогорье". Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Геннадий Шипулин.

"Бакун и Бирюков подписали контракты. У нас еще остается одно место для иностранного игрока", - сказал он.

Бакун и Бирюков в прошлом сезоне выступали за московское "Динамо". 32-летний Бакун является серебряным призером чемпионата России. 28-летний Бирюков в составе сборной России становился победителем Мировой лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов.

В чемпионате России сезона-2016/17 "Белогорье" заняло четвертое место.