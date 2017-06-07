Российские ватерполистки обыграли голландок в матче Суперфинала Мировой лиги

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сборная России в серии пенальти одержала победу над командой Нидерландов во втором матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло среди женщин, который проходит в китайском Шанхае.
Основное время встречи завершилось со счетом 10:10. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась российская сборная - 4:2.
Россиянки одержали вторую победу, но опустились на второе место в группе А. На счету российской команды 5 очков. Первое место в группе с 6 очками занимает сборная США, которая ранее в среду одержала победу над японками. Голландки набрали первое очко на турнире и занимают третье место в группе.
Последний матч группового раунда россиянки проведут 8 июня против американских ватерполисток. Россиянки уже обеспечили себе минимум второе место в группе А.
В Суперфинале участвуют восемь сборных, которые разбиты на две группы. После группового раунда все восемь команд выходят в четвертьфинал и формируется сетка плей-офф.
Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, ее победитель получит 50 тысяч долларов. Турнир завершится 11 июня.