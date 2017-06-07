"Ювентус" продлил контракт с главным тренером Аллегри до 2020 года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" подписал новый контракт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 49-летним специалистом действительно до 30 июня 2020 года.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов.