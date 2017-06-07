"Ювентус" продлил контракт с главным тренером Аллегри до 2020 года

"Ювентус" продлил контракт с главным тренером Аллегри до 2020 годаСпорт 7 июня, 15:59
"Зоркий" подтвердил участие в чемпионате России по хоккею с мячомСпорт 7 июня, 15:55
Теракты в Иране. ХронологияБиографии и справки 7 июня, 15:40
Первая грузовая компания допускает возможность покупки "УВЗ-Логистик"Транспорт 7 июня, 15:38
Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал Roland Garros в парахСпорт 7 июня, 15:36
Глава комиссии ОП РФ считает нонсенсом выделение президентских грантов НКО-"иноагентам"Политика 7 июня, 15:35
В Петербурге из-за Исаакия ужесточают требования к инициаторам референдумовОбщество 7 июня, 15:32
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в мореПроисшествия 7 июня, 15:29
Росавиация может отменить чартеры при массовых задержках рейсовЭкономика и бизнес 7 июня, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" подписал новый контракт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 49-летним специалистом действительно до 30 июня 2020 года.
Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов.