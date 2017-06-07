Около 400 атлетов выступят на чемпионате России по борьбе на поясах в Карачаево-Черкесии

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ЧЕРКЕССК, 7 июня. /ТАСС/. Около 400 спортсменов примут участие в чемпионате России по борьбе на поясах, который впервые состоится в Карачаево-Черкесии 8-11 июня. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве физической культуры и спорта республики.
"Чемпионат России по борьбе на поясах Карачаево- Черкесия принимает впервые, хотя в республике уже проводился чемпионат мира по этому виду спорта. Торжественное открытие соревнований запланировано на 9 июня. Ожидается участие 400 борцов из разных регионов России", - сказали в ведомстве.
Чемпионат состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Новый Карачай. Схватки будут проводиться в вольном и классическом стиле в 12 весовых категориях.
Суть борьбы на поясах заключается в том, что спортсмены во время поединка находятся в схватке, держа друг друга за пояс и каждый из соперников пытается повалить другого и победить. Данный вид борьбы хорошо развит в Карачаево- Черкесии, представители региона неоднократно становились чемпионами мира по этому виду спорта. По данным Федерации борьбы на поясах КЧР, последние пять лет костяк сборной России составляют спортсмены из республики.