Футболист сборной России Зобнин поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин поблагодарил болельщиков за поддержку после полученной травмы в матче с командой Венгрии. Футболист отметил на своей странице в Instagram, что постарается вернуться в строй как можно быстрее.

В первом тайме товарищеского матча Венгрия - Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, Зобнин получил травму и смог покинуть поле только на носилках. Во вторник врач российской команды Эдуард Безуглов сообщил, что игрок отправится в Италию, где ему с большой долей вероятности будет сделана операция. По словам врача, Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцев.

Дорогие мои друзья,болельщики, близкие и родные люди, знакомые и незнакомые из России и других стран! Прошу прощения, что не смог ответить на все звонки и сообщения, полученные от вас за эти дни, но, поверьте, каждое слово поддержки для меня безумно важно.Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей. Это дает мне больше энергии и уверенности! 12 июня я отправляюсь на дополнительное обследование в Рим. Я на сто процентов доверяю врачам, которые будут помогать мне преодолевать эту ситуацию, уверен, что все будет отлично. Я люблю свою работу и, конечно, буду стараться восстановиться как можно быстрее и вернуться в команду! Знаю, что меня ждет Массимо, мои братья, все игроки "Спартака", также знаю, что на меня рассчитывают в сборной. Хотелось бы сказать огромное спасибо РФС за поддержку в лице Виталия Леонтьевича, главному тренеру Станиславу Саламовичу - я всей душой буду болеть за вас и, если будет возможность, посещу матч во время Кубка конфедераций, обязательно приду! Моя травма вызвала большой резонанс в прессе, но я прошу никого не винить! Травмы это, увы, неотъемлемая часть в жизни спортсменов. Главное - верить, что все будет хорошо. Впереди у меня долгий путь, уверен, что моя карьера станет ещё ярче! Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47) Июн 7 2017 в 6:52 PDT

"Дорогие мои друзья, болельщики, близкие и родные люди, знакомые и незнакомые из России и других стран, прошу прощения, что не смог ответить на все звонки и сообщения, полученные от вас за эти дни, но, поверьте, каждое слово поддержки для меня безумно важно, - написал Зобнин. - Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей, это дает мне больше энергии и уверенности. 12 июня я отправляюсь на дополнительное обследование в Рим. Я на сто процентов доверяю врачам, которые будут помогать мне преодолевать эту ситуацию, уверен, что все будет отлично".

"Я люблю свою работу и, конечно, буду стараться восстановиться как можно быстрее и вернуться в команду, - отметил Зобнин. - Знаю, что меня ждет Массимо (Каррера, главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС), мои братья, все игроки "Спартака", также знаю, что на меня рассчитывают в сборной. Хотелось бы сказать огромное спасибо РФС за поддержку в лице Виталия Леонтьевича (Мутко), главному тренеру Станиславу Саламовичу (Черчесову) - я всей душой буду болеть за вас и, если будет возможность, посещу матч во время Кубка конфедераций, обязательно приду. Моя травма вызвала большой резонанс в прессе, но я прошу никого не винить, травмы это, увы, неотъемлемая часть в жизни спортсменов, главное - верить, что все будет хорошо".

Зобнин не сможет сыграть в матчах Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.