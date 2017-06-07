Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Демченко победил латвийца Коваленко в восьмом туре ЧЕ по шахматам

Спорт
7 июня, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Демченко, набрав 6,5 балла, делит второе место с болгарином Иваном Чепариновым

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россиянин Антон Демченко победил латвийца Игоря Коваленко в партии восьмого тура чемпионата Европы по шахматам.

После восьми туров Демченко, набрав 6,5 балла, делит второе место с болгарином Иваном Чепариновым. С семью очками в турнирной таблице лидирует британец Дэвид Хауэлл, обыгравший испанца Давида Антона Гихарро, с которым он перед началом очередного соревновательного дня делил первую позицию.

В активе 15 шахматистов по шесть очков, в их числе россияне Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Даниил Дубов, Максим Матлаков, Александр Шиманов, Александр Мотылев и Евгений Романов.

Следующий тур пройдет 8 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.

Чемпионат Европы завершится 10 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская опровергла сообщения о незадекларированной квартире в Донецке
2
Убитый в США Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ
3
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
4
В парламент Австрии внесли резолюцию с требованием отменить санкции в отношении России
5
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
6
"ВИМ-Авиа" частично сократит чартерную программу на лето 2017 года
7
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследование
Темы дня
Загрузка...
Реклама