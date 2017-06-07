Россиянин Демченко победил латвийца Коваленко в восьмом туре ЧЕ по шахматам

Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследованиеМеждународная панорама 7 июня, 21:37
Фестиваль "Кинотавр" открылся в СочиКультура 7 июня, 21:21
ФГР продолжит переговоры с "Матч ТВ" о трансляции всех матчей сборной РФСпорт 7 июня, 21:17
Главный нарколог РФ не согласен с тем, что Москва - один из самых "пьющих" регионовОбщество 7 июня, 21:03
СМИ: Лос-Анджелес может уступить право проведения ОИ-2024 ПарижуСпорт 7 июня, 20:53
Поклонская опровергла сообщения о незадекларированной квартире в ДонецкеПолитика 7 июня, 20:39
Минюст США: Трамп окажется под следствием, если будет препятствовать расследованию по РФМеждународная панорама 7 июня, 20:29
СМИ: Хворостовский выступит в Сочи и МосквеКультура 7 июня, 20:25
Белый дом официально объявил о намерении Трампа выдвинуть на пост главы ФБР Кристофера РеяМеждународная панорама 7 июня, 20:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россиянин Антон Демченко победил латвийца Игоря Коваленко в партии восьмого тура чемпионата Европы по шахматам.
После восьми туров Демченко, набрав 6,5 балла, делит второе место с болгарином Иваном Чепариновым. С семью очками в турнирной таблице лидирует британец Дэвид Хауэлл, обыгравший испанца Давида Антона Гихарро, с которым он перед началом очередного соревновательного дня делил первую позицию.
В активе 15 шахматистов по шесть очков, в их числе россияне Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Даниил Дубов, Максим Матлаков, Александр Шиманов, Александр Мотылев и Евгений Романов.
Следующий тур пройдет 8 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.
Чемпионат Европы завершится 10 июня.