Россиянин Демченко победил латвийца Коваленко в восьмом туре ЧЕ по шахматам

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россиянин Антон Демченко победил латвийца Игоря Коваленко в партии восьмого тура чемпионата Европы по шахматам.

После восьми туров Демченко, набрав 6,5 балла, делит второе место с болгарином Иваном Чепариновым. С семью очками в турнирной таблице лидирует британец Дэвид Хауэлл, обыгравший испанца Давида Антона Гихарро, с которым он перед началом очередного соревновательного дня делил первую позицию.

В активе 15 шахматистов по шесть очков, в их числе россияне Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Даниил Дубов, Максим Матлаков, Александр Шиманов, Александр Мотылев и Евгений Романов.

Следующий тур пройдет 8 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.

Чемпионат Европы завершится 10 июня.