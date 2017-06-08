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Аджоев: тульский ФК "Арсенал" не определился с новым тренером, кандидатов много

Спорт
8 июня, 19:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Ранее телекомментатор Нобель Арустамян написал в Twitter, что основным кандидатом на пост главного тренера является черногорский специалист Миодраг Божович

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Гурам Аджоев

Гурам Аджоев

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" еще не определился с тем, кто будет новым главным тренером команды. Об этом ТАСС сообщил президент "Арсенала" Гурам Аджоев.

Ранее телекомментатор Нобель Арустамян написал в Twitter, что основным кандидатом на пост главного тренера является черногорский специалист Миодраг Божович, работавший в российских "Амкаре", "Москве", "Динамо", "Ростове" и "Локомотиве".

"Пока мы с тренером не определились. У нас кандидатов - 20 человек из разных стран", - сказал Аджоев.

"Арсенал" занял 14-е место в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17, а в стыковых матчах за право выступать в элите за счет гола, забитого на выезде, одолел красноярский "Енисей" (1:2, 1:0). Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков покинул команду после завершения сезона.

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