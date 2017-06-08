ЦСКА обыграл "Химки" в первом матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА дома одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 94:88 в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо де Коло, в его активе 21 очко.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА.

Следующий матч пройдет 10 июня также в Москве.