ЦСКА обыграл "Химки" в первом матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА дома одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 94:88 в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо де Коло, в его активе 21 очко.
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА.
Следующий матч пройдет 10 июня также в Москве.