Россиянин Демченко сыграл вничью с британцем Хауэллом в восьмом туре ЧЕ по шахматам

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россиянин Антон Демченко сыграл вничью с британцем Дэвидом Хауэллом в партии девятого тура чемпионата Европы по шахматам.
Еще один российский шахматист Максим Матлаков победил болгарина Ивана Чепаринова. После девяти туров лидирует Хауэлл, набрав 7,5 балла. Далее с семью очками идут Демченко, Матлаков, армянин Арман Микаэлян и грузин Баадур Джобава.
В активе 18 шахматистов по 6,5 балла, в их числе россияне Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Шиманов, Евгений Томашевский, Александр Мотылев, Владимир Федосеев, и Евгений Романов.
Следующий тур пройдет 9 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.
Чемпионат Европы завершится 10 июня.