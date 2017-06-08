Россиянка Сидорова стала четвертой в прыжках с шестом на турнире в Риме

Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"Спорт 8 июня, 22:15
Москва ожидает порядка 500-700 тыс. туристов на чемпионат мира по футболуСпорт 8 июня, 22:14
Россиянка Сидорова стала четвертой в прыжках с шестом на турнире в РимеСпорт 8 июня, 22:05
Иванов: баскетболисты ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив победу над "Химками"Спорт 8 июня, 21:51
"Аэрофлот" проведет фотоконкурс для пассажиров ко Дню РоссииОбщество 8 июня, 21:40
Базаревич: преимущество БК ЦСКА над "Химками" в финале Единой лиги ВТБ великоСпорт 8 июня, 21:35
ЦСКА обыграл "Химки" в первом матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 8 июня, 21:29
Румынская теннисистка Халеп вышла в финал Открытого чемпионата ФранцииСпорт 8 июня, 21:13
IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флагаСпорт 8 июня, 21:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Победительница летнего чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 4,65 метра.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. ИААФ рассмотрела 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск на данный момент получили 14 отечественных легкоатлетов.
Для Сидоровой этап в Риме стал первым международным стартом сезона, также спортсменка планирует выступления на этапах "Бриллиантовой лиги" в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня).