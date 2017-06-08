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Россиянка Сидорова стала четвертой в прыжках с шестом на турнире в Риме

Спорт
8 июня, 22:05 UTC+3 РИМ РИМ 8, июня. /ТАСС

Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 4,65 метра

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Станислав Красильников/ТАСС

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Победительница летнего чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 4,65 метра.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. ИААФ рассмотрела 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск на данный момент получили 14 отечественных легкоатлетов.

Для Сидоровой этап в Риме стал первым международным стартом сезона, также спортсменка планирует выступления на этапах "Бриллиантовой лиги" в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня).

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