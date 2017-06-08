Москва ожидает порядка 500-700 тыс. туристов на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в 2018 году привлечет в Москву от 500 до 700 тысяч туристов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире в "ВКонтакте".

"Мы считали по Кубку конфедераций, это около 50-70 тысяч человек, на самом деле это небольшое количество для Москвы. Что касается чемпионата мира, то, конечно, это будет значительно больше: до 700 тысяч максимум, но я думаю, что реально будет около полумиллиона", - сказал он.

По словам Собянина, гостиниц и хостелов к чемпионату мира хватает. "Тем более, что места бронируются заранее. Мы видим, что сегодня бронирование идет нормально, дефицита гостиниц нет", - отметил он.

"Москву (чемпионат мира по футболу. - Прим. ТАСС) не разорит. Почему те же Афины разорились после Олимпиады? Они вложили колоссальные деньги, а потом эти объекты стояли никому не нужные", - добавил мэр столицы, отметив, что на сегодняшний день стадионы "Спартак" и "Лужники" - востребованные арены.

Собянин также сообщил, что реконструкция стадиона "Лужники", на котором пройдет матч открытия и финал, практически завершена. "Акт ввода в эксплуатацию стадиона "Лужники" подписан. Сами "Лужники" уже готовы, не готова территория вокруг них. Это два пояса безопасности, это благоустройство", - пояснил он.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.