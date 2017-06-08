Антонов: баскетболисты ЦСКА уделили особое внимание опеке Шведа

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты столичного ЦСКА уделили особое внимание опеке защитника подмосковных "Химок" Алексея Шведа в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Об этом журналистам заявил форвард ЦСКА Семен Антонов.

В первой игре финальной серии ЦСКА на своей площадке обыграл "Химки" со счетом 94:88.

"Мы провели хорошую игру, сыграли как настоящая команда. Знали, что основная угроза будет исходить от Алексея Шведа, поэтому уделили его опеке особое внимание", - сказал Антонов, набравший в матче 16 очков.

"У меня пошла игра. Тренер доверил и удалось хорошо войти в ритм игры. Поэтому такая хорошая результативность", - добавил форвард.

Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.