Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Антонов: баскетболисты ЦСКА уделили особое внимание опеке Шведа

Спорт
8 июня, 22:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА на своей площадке обыграл "Химки" со счетом 94:88

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Швед (слева)

Алексей Швед (слева)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты столичного ЦСКА уделили особое внимание опеке защитника подмосковных "Химок" Алексея Шведа в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Об этом журналистам заявил форвард ЦСКА Семен Антонов.

В первой игре финальной серии ЦСКА на своей площадке обыграл "Химки" со счетом 94:88.

"Мы провели хорошую игру, сыграли как настоящая команда. Знали, что основная угроза будет исходить от Алексея Шведа, поэтому уделили его опеке особое внимание", - сказал Антонов, набравший в матче 16 очков.

"У меня пошла игра. Тренер доверил и удалось хорошо войти в ритм игры. Поэтому такая хорошая результативность", - добавил форвард.

Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
4
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флага
6
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
7
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
Темы дня
Загрузка...
Реклама