Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Профессиональная футбольная лига наградила лауреатов сезона-2016/17

Спорт
8 июня, 22:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Чествование победителей и призеров состоялось на торжественном вечере, посвященном 25-летию создания ПФЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) на общем собрании членов организации наградила лауреатов прошедшего сезона. Об этом сообщается в пресс- релизе ПФЛ.

На торжественном вечере, посвященном 25-летию создания ПФЛ и итогам спортивного сезона 2016-2017 годов, состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов. Победителями каждой из пяти зон ПФЛ стали санкт петербургское "Динамо" ("Запад"), курский "Авангард" ("Центр"), "Ротор- Волгоград" ("Юг"), нижегородский "Олимпиец" ("Урал- Приволжье") и "Чита" ("Восток"). Команды завоевали путевки в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Лучшими игроками прошедшего сезона были признаны: в зоне "Запад" - Максим Рогов ("Динамо", Санкт-Петербург), в зоне "Центр" - Виктор Сергеев ("Энергомаш", Белгород), в зоне "Юг" - Марат Сафин ("Сочи"), в зоне "Урал-Приволжье" - Павел Шадрин ("Зенит-Ижевск"), в зоне "Восток" - Сергей Нарылков ("Чита"). Лучшими тренерами стали Александр Точилин ("Динамо"), Виктор Навоченко ("Энергомаш"), Лев Иванов ("Ротор-Волгоград"), Игорь Меньщиков ("Зенит- Ижевск"), Константин Дзуцев ("Чита").

Премия "За активность в реализации социальных акций" была вручена клубам "Армавир", "Олимпиец", "Ротор- Волгоград", "Торпедо" (Владимир) и ЦРФСО (Смоленск); "За высокий уровень организации видеотрансляций матчей первенства России среди команд ПФЛ" - "Динамо" (Санкт- Петербург), "Динамо-2" (Москва), "Долгопрудный", "Краснодар-2", "Текстильщик" (Иваново), "Чертаново" (Москва), "Энергомаш".

Кроме того, на собрании были утверждены спортивно- технические результаты первенства ПФЛ и изменения в составе членов ассоциации лиги. Были проведены довыборы в совет ассоциации ПФЛ и утверждены их итоги. Также общее собрание утвердило новую редакцию устава ассоциации "Профессиональная футбольная лига" и признало успешным процесс реализации членами ПФЛ, советом и администрацией ПФЛ приоритетных направлений деятельности организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
4
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флага
6
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
7
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
Темы дня
Загрузка...
Реклама