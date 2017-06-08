Профессиональная футбольная лига наградила лауреатов сезона-2016/17

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) на общем собрании членов организации наградила лауреатов прошедшего сезона. Об этом сообщается в пресс- релизе ПФЛ.

На торжественном вечере, посвященном 25-летию создания ПФЛ и итогам спортивного сезона 2016-2017 годов, состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов. Победителями каждой из пяти зон ПФЛ стали санкт петербургское "Динамо" ("Запад"), курский "Авангард" ("Центр"), "Ротор- Волгоград" ("Юг"), нижегородский "Олимпиец" ("Урал- Приволжье") и "Чита" ("Восток"). Команды завоевали путевки в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Лучшими игроками прошедшего сезона были признаны: в зоне "Запад" - Максим Рогов ("Динамо", Санкт-Петербург), в зоне "Центр" - Виктор Сергеев ("Энергомаш", Белгород), в зоне "Юг" - Марат Сафин ("Сочи"), в зоне "Урал-Приволжье" - Павел Шадрин ("Зенит-Ижевск"), в зоне "Восток" - Сергей Нарылков ("Чита"). Лучшими тренерами стали Александр Точилин ("Динамо"), Виктор Навоченко ("Энергомаш"), Лев Иванов ("Ротор-Волгоград"), Игорь Меньщиков ("Зенит- Ижевск"), Константин Дзуцев ("Чита").

Премия "За активность в реализации социальных акций" была вручена клубам "Армавир", "Олимпиец", "Ротор- Волгоград", "Торпедо" (Владимир) и ЦРФСО (Смоленск); "За высокий уровень организации видеотрансляций матчей первенства России среди команд ПФЛ" - "Динамо" (Санкт- Петербург), "Динамо-2" (Москва), "Долгопрудный", "Краснодар-2", "Текстильщик" (Иваново), "Чертаново" (Москва), "Энергомаш".

Кроме того, на собрании были утверждены спортивно- технические результаты первенства ПФЛ и изменения в составе членов ассоциации лиги. Были проведены довыборы в совет ассоциации ПФЛ и утверждены их итоги. Также общее собрание утвердило новую редакцию устава ассоциации "Профессиональная футбольная лига" и признало успешным процесс реализации членами ПФЛ, советом и администрацией ПФЛ приоритетных направлений деятельности организации.