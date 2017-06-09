СМИ: китайский клуб предложил "Реалу" €200 млн за Криштиану Роналду

СМИ: китайский клуб предложил "Реалу" €200 млн за Криштиану РоналдуСпорт 9 июня, 7:56
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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Китайский клуб, название которого не разглашается, предложил испанскому футбольному клубу "Реал" €200 млн за покупку нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает испанское издание AS со ссылкой на источник.
Отмечается, что клуб также предложил 32-летнему португальцу контракт на €120 миллионов в год. О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается. По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом "Реала" Флорентино Пересом.
"Реал" приобрел Криштиану Роналду в 2009 году у английского "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец три раза выигрывал Лигу чемпионов, по два раза - чемпионат и Кубок Испании. Также вместе с "Реалом" он выигрывал Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем "Золотого мяча".