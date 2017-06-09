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Осло выбыл из борьбы за право принять матч за мировую шахматную корону в 2018 году

Спорт
9 июня, 10:20 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Причиной отзыва столицей Норвегии заявки на проведение матча стало то, что не удалось получить необходимых финансовых гарантий от властей страны

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ОСЛО, 9 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Столица Норвегии Осло отозвала заявку на проведение матча за мировую шахматную корону, который запланирован на ноябрь 2018 года. Как говорится в сообщении, распространенном Норвежской шахматной федерацией, причиной стало то, что в установленный срок от властей не удалось получить необходимых финансовых гарантий.

"Сам процесс подачи заявки, по крайней мере, стал для нас ценным опытом, и федерация не исключает, что матч за звание чемпиона мира по шахматам состоится в Норвегии позже", - отметил генеральный секретарь федерации Гейр Несхейм.

Действующим чемпионом мира по шахматам является норвежец Магнус Карлсен. Именно поэтому Норвежская шахматная федерация намеревалась организовать для него защиту титула на родине и была поддержана компанией World Chess, обладающей правами на проведение турниров чемпионского цикла Международной шахматной федерации (FIDE). Предполагалось, что чемпион и победитель турнира претендентов будут играть на крыше столичной ратуши или напоминающего айсберг нового здания оперы, за несколько лет успевшего стать одним из главных символов Осло. Несмотря на поддержку со стороны столичных властей, федерации так и не удалось получить от правительства гарантий покрытия части расходов на проведение мероприятия, бюджет которого, по оценкам World Chess, должен превысить €4 млн.

Город, где Карлсену предстоит отстаивать завоеванный в 2013 году титул, будет назван в конце июня. Помимо Осло, желание провести матч выразили Лондон и город-государство Сингапур.

Предыдущий матч за чемпионское звание проходил в Нью- Йорке в ноябре 2016 года. Карлсен играл против россиянина Сергея Карякина. После 12 напряженных партий, завершившихся со счетом 6:6, судьба матча решилась в ходе тай-брейка, который Карлсен выиграл со счетом 3:1. За противостоянием наблюдали свыше 70% норвежских телезрителей.

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