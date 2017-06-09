Сборная Аргентины по футболу победила команду Бразилии в товарищеском матче

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Бразилии со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в австралийском Мельбурне.
Единственный мяч на 45-й минуте забил Габриэль Меркадо. Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Жулиано вышел на замену на 81-й минуте.
На матче присутствовало более 90 тысяч зрителей. Сборная Аргентины победила команду Бразилии впервые с 2012 года.
Следующий товарищеский матч сборная Бразилии проведет против команды Австралии, аргентинцы сыграют с командой Сингапура. Оба матча пройдут 13 июня.