Российские ватерполистки обыграли китаянок и вышли в полуфинал Суперфинала Мировой лиги

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Китая в четвертьфинале Суперфинала Мировой лиги по водному поло среди женщин, который проходит в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 16:8 в пользу россиянок. В полуфинале российская команда встретится со сборной Канады. Матч пройдет 10 июня.

В Суперфинале участвуют восемь сборных, которые были разбиты на две группы. По результатам группового раунда была сформирована сетка плей-офф.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, ее победитель получит $50 тысяч. Турнир завершится 11 июня.