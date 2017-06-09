Российские ватерполистки обыграли китаянок и вышли в полуфинал Суперфинала Мировой лиги

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Китая в четвертьфинале Суперфинала Мировой лиги по водному поло среди женщин, который проходит в Шанхае.
Встреча завершилась со счетом 16:8 в пользу россиянок. В полуфинале российская команда встретится со сборной Канады. Матч пройдет 10 июня.
В Суперфинале участвуют восемь сборных, которые были разбиты на две группы. По результатам группового раунда была сформирована сетка плей-офф.
Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, ее победитель получит $50 тысяч. Турнир завершится 11 июня.