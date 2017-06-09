Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские ватерполистки обыграли китаянок и вышли в полуфинал Суперфинала Мировой лиги

Спорт
9 июня, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 16:8 в пользу россиянок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Китая в четвертьфинале Суперфинала Мировой лиги по водному поло среди женщин, который проходит в Шанхае.

Смотрите также

Российские ватерполистки проиграли американкам в матче Суперфинала Мировой лиги

Встреча завершилась со счетом 16:8 в пользу россиянок. В полуфинале российская команда встретится со сборной Канады. Матч пройдет 10 июня.

В Суперфинале участвуют восемь сборных, которые были разбиты на две группы. По результатам группового раунда была сформирована сетка плей-офф.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, ее победитель получит $50 тысяч. Турнир завершится 11 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Средние баллы ЕГЭ по географии и информатике в 2017 году выросли
2
Юлию Хрущеву похоронят 13 июня на Троекуровском кладбище
3
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
4
Трамп заявил, что экс-директор ФБР "сливает секреты"
5
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
6
Чего добилась Эльвира Набиуллина на посту главы Банка России
7
Суд Брюсселя снял арест с российской собственности в Бельгии
Темы дня
Загрузка...
Реклама