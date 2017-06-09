Смолов и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с чилийцами

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов и полузащитник Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Чили. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Встреча пройдет в пятницу в Москве, начало - в 19:00.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Роман Шишкин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Игорь Смольников, Денис Глушаков, Александр Головин, Миранчук, Смолов.

Данная встреча является заключительным этапом подготовки команды Станислава Черчесова к Кубку конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.