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Смолов и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с чилийцами

Спорт
9 июня, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Встреча пройдет в пятницу в Москве, начало - в 19:00

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Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов и полузащитник Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Чили. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Встреча пройдет в пятницу в Москве, начало - в 19:00.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Роман Шишкин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Игорь Смольников, Денис Глушаков, Александр Головин, Миранчук, Смолов.

Данная встреча является заключительным этапом подготовки команды Станислава Черчесова к Кубку конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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