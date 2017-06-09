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УЕФА: "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выполнили условия fair-play в сезоне-2016/17

Спорт
9 июня, 19:17 дата обновления: 9 июня, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Мониторинг ситуации в другом российском клубе - казанском "Рубине" - продолжается

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские футбольные клубы "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выполнили условия безубыточности (финансовый fair-play) в прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Данное решение было принято следственной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов под председательством Ива Летерма. Также отмечается, что мониторинг ситуации в другом российском клубе - казанском "Рубине" - продолжается.

Кроме того, сообщается, что следственная палата отметила положительное влияние финансового fair-play - так, за прошедший сезон единственным клубом, нарушившим критерии, стал португальский "Порту". С ним было заключено мировое соглашение на четыре следующих сезона.

"Зенит" и "Рубин" были подвергнуты санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году, "Локомотив" - в 2015-м. Согласно правилам, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair-play на протяжении действия соглашения.

Проект финансового fair-play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.

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