Усманов: включение новых видов фехтования в программу ОИ является признанием работы FIE

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Усманов: включение новых видов фехтования в программу ОИ является признанием работы FIEСпорт 9 июня, 21:51
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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о включении новых дисциплин в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио является признанием многолетней работы Международной федерации фехтования (FIE). Об этом заявил президент FIE Алишер Усманов, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Ранее исполком МОК одобрил включение в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио 16 новых дисциплин, среди них - два дополнительных командных турнира по фехтованию.
"Сбылась самая большая мечта многих поколений фехтовальщиков, - отметил Усманов. - Я с самого начала поставил эту цель как главный приоритет своей деятельности как президента FIE. Решение МОК является важнейшим признанием нашей многолетней работы по улучшению фехтования, по превращению его в еще более привлекательный и популярный вид спорта, отныне все наши фехтовальщики будут иметь равные возможности для участия в Олимпийских играх".
Усманов добавил, что "фехтовальщики, национальные федерации и весь мир фехтования чрезвычайно благодарны исполнительному комитету МОК, президенту МОК г-ну Томасу Баху, комиссии МОК по олимпийской программе и ее председателю Франко Карраро за это решение".
Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.