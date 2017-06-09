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Усманов: включение новых видов фехтования в программу ОИ является признанием работы FIE

Спорт
9 июня, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Президент Международной федерации фехтования заявил, что весь мир этого вида спорта чрезвычайно благодарен исполнительному комитету МОК

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Алишер Усманов

Алишер Усманов

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о включении новых дисциплин в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио является признанием многолетней работы Международной федерации фехтования (FIE). Об этом заявил президент FIE Алишер Усманов, чьи слова приводит пресс-служба организации.

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Ранее исполком МОК одобрил включение в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио 16 новых дисциплин, среди них - два дополнительных командных турнира по фехтованию.

"Сбылась самая большая мечта многих поколений фехтовальщиков, - отметил Усманов. - Я с самого начала поставил эту цель как главный приоритет своей деятельности как президента FIE. Решение МОК является важнейшим признанием нашей многолетней работы по улучшению фехтования, по превращению его в еще более привлекательный и популярный вид спорта, отныне все наши фехтовальщики будут иметь равные возможности для участия в Олимпийских играх".

Усманов добавил, что "фехтовальщики, национальные федерации и весь мир фехтования чрезвычайно благодарны исполнительному комитету МОК, президенту МОК г-ну Томасу Баху, комиссии МОК по олимпийской программе и ее председателю Франко Карраро за это решение".

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

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