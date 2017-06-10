Болт не будет пытаться обновить свои рекорды перед завершением карьеры

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ГАВАНА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт не будет пытаться обновить собственные мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в столице Ямайки Кингстоне в преддверии стартующего там в субботу легкоатлетического турнира Racers Grand Prix.
"От нас всегда хотят новых мировых рекордов. Но я - действующий обладатель мирового рекорда, и у меня нет цели побить его", - сказал Болт, слова которого приводит газета Jamaica Observer.
По словам спортсмена, нынешний соревновательный сезон и выступление на Racers Grand Prix он посвящает своим болельщикам. "Выходя на старт, я всегда прикладываю максимум усилий. Но этот сезон для меня во многом связан просто с желанием одерживать победы, продолжать побеждать и завершить карьеру на победной ноте. Это и есть моя цель на этот сезон - попытаться все сделать правильно", - добавил спринтер.
Ранее Болт заявлял, что забег на Racers Grand Prix этим летом станет для него последним выступлением на родине. По словам спортсмена, завершить профессиональную карьеру он планирует после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет 5-13 августа.
Болт является действующим рекордсменом мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).