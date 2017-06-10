Голкипер Льорис не видит проблемы в своей ошибке, приведшей к поражению сборной Франции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ошибка, приведшая к поражению сборной Франции от шведов в матче отбора к чемпионату мира по футболу 2018 года, не станет проблемой для голкипера Уго Льориса. Слова вратаря сборной Франции приводит издание L'Equipe.

Сборная Швеции на своем поле победила французов со счетом 2:1. Победный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Ола Тойвонен, который отправил мяч в пустые ворота с центра поля после того, как Льорис опрометчиво выбежал из штрафной площади и отдал пас точно в ноги сопернику.

"Это футбол, я не опускаю голову, - сказал голкипер сборной Франции. - Я совершил ошибку, я всегда принимал их спокойно, приму и эту. Для меня нет никакой проблемы".

В турнирной таблице группы А сборные Франции и Швеции делят первое место (по 13 очков), третьими идут - голландцы (10), четвертыми - болгары (9), пятыми - белорусы (5), шестыми - люксембуржцы (1).