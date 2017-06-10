Сборные Канады и Швейцарии по хоккею примут участие в Кубке Карьяла в следующем сезоне

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборные Швейцарии и Канады сыграют на финском этапе Евротура Кубке Карьяла в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Финской хоккейной ассоциации.

Команды Швейцарии и Канады дополнят традиционный состав участников, в который входят сборные Финляндии, Швеции, Чехии и России. Турнир пройдет с 8 по 12 ноября. Расписание турнира будет объявлено в середине августа.

"Важность Кубка Карьяла для участвующих в нем команд в этом сезоне особенно возрастает, - сказал управляющий директор Финской хоккейной ассоциации. - Игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не сыграют в феврале в Олимпийских играх, поэтому у игроков из других лиг, которые выступят на Кубке будет возможность поехать на Олимпиаду".

Ранее исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, что сборная Канады хочет сыграть не только на этапе Евротура в Финляндии, но и в России.

Еврохоккейтур состоит из четырех этапов, которые проводятся в Чехии, Швеции, России и Финляндии. В нем традиционно принимали участие сборные этих стран. Финский этап Евротура в Хельсинки и российский в Москве, как правило, проводятся в ноябре и декабре соответственно.