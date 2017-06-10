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Спорткомплекс для дзюдо в честь олимпийского чемпиона Невзорова открыли в Адыгее

Спорт
10 июня, 16:10 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Советский дзюдоист отметил, что для него это не столько честь, сколько ответственность

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МАЙКОП, 10 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Спортивный комплекс для развития борьбы дзюдо, открывшийся субботу после реконструкции в столице Адыгеи, назван в честь Владимира Невзорова - дзюдоиста, признанного легендой советского спорта, ученика основателя Майкопской школы по дзюдо Якуба Коблева. Об этом сообщил на церемонии открытия спортобъекта врио главы республики Мурат Кумпилов.

"Став первым советским спортсменом, выигравшим чемпионат мира по дзюдо в 1975 году, и получив золотую медаль на Олимпиаде в Монреале в 1976 году, Невзоров вписал свое имя в летопись спортивной славы республики и страны. Он кумир для многих молодых людей, решивших посвятить себя спорту. Искренне верю, что новый спорткомплекс, названный в честь нашего знаменитого земляка, станет местом для воспитания будущих чемпионов и множества блестящих побед наших подающих надежды ребят", - сказал он.

По словам директор школы дзюдо Хазрета Куваева, реконструкция здания комплекса стоила порядка 100 млн рублей, средства были направлены из регионального и федерального бюджетов. В двухэтажном здании на территории школы по дзюдо олимпийского резерва имени Якуба Коблева размещены основной спортивный зал общей площадью общей более 500 кв. м, зал для проведения учебно-тренировочных мероприятий, помещения для медперсонала, тренерские комнаты, восстановительный центр для спортсменов, столовая, музей спортивных достижений. Здесь смогут заниматься спортом до 6 тыс. человек в месяц, в комплексе планируется проводить ежемесячно соревнования по дзюдо разного уровня.

"Решение назвать в мою честь спортивный комплекс для меня не столько почетно, сколько ответственно. Майкоп заложил основы мастерства и моего, и многих великих спортсменов страны. Мой родной город знают все дзюдоисты мира, не случайно Адыгею называют Меккой дзюдо и самбо", - сказал на открытии спорткомплекса Невзоров.

Владимир Невзоров - советский дзюдоист и самбист. Чемпион СССР по самбо, чемпион летних Олимпийских игр по дзюдо, чемпион мира и Европы по дзюдо, заслуженный мастер спорта СССР, председатель Высшего Совета Федерации дзюдо России. Выступал в весовой категории до 70 кг. Тренировался под руководством Заслуженного тренера СССР Якуба Коблева.

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