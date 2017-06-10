Борзаковский: вопрос выдачи тренерам аккредитаций на ЧМ решится в течение двух недель

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопрос выдачи аккредитаций российским тренерам на чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне должен решиться в течение одной-двух недель. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

По причине приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские спортсмены могут выступать на международных стартах только под нейтральным флагом. Пока Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выдала разрешения только 14 российским легкоатлетам для участия в своих стартах, вопрос аккредитации тренеров до сих пор не решен.

"IAAF до сих пор не дала ответа относительно того, возможно ли будет тренерам поехать на чемпионат мира, - сказал Борзаковский. - Она должна ответить в течение ближайшей недели-двух".

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.