Борзаковский: вопрос выдачи тренерам аккредитаций на ЧМ решится в течение двух недель

Мозгов: сборная России способна одержать победу на Евробаскете-2017Спорт 10 июня, 19:36
Тренер ЦСКА Итудис хотел бы "всухую" победить "Химки" в финальной серии Единой лиги ВТБСпорт 10 июня, 19:33
Борзаковский: российские легкоатлеты в смешанной эстафете могут бороться за высокие местаСпорт 10 июня, 19:13
В США умер актер Адам УэстКультура 10 июня, 19:07
ЦСКА обыграл "Химки" во втором матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 10 июня, 18:59
Елена Остапенко не верит, что смогла одержать победу на Roland GarrosСпорт 10 июня, 18:41
Тарпищев: чемпионка Roland Garros Остапенко продемонстрировала советский стиль игрыСпорт 10 июня, 18:37
Источник: четыре человека погибли в результате стрельбы в ПодмосковьеПроисшествия 10 июня, 18:27
Латвийская теннисистка Остапенко выиграла Roland GarrosСпорт 10 июня, 18:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопрос выдачи аккредитаций российским тренерам на чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне должен решиться в течение одной-двух недель. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
По причине приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские спортсмены могут выступать на международных стартах только под нейтральным флагом. Пока Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выдала разрешения только 14 российским легкоатлетам для участия в своих стартах, вопрос аккредитации тренеров до сих пор не решен.
"IAAF до сих пор не дала ответа относительно того, возможно ли будет тренерам поехать на чемпионат мира, - сказал Борзаковский. - Она должна ответить в течение ближайшей недели-двух".
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.