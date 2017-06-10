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Мозгов: сборная России способна одержать победу на Евробаскете-2017

Спорт
10 июня, 19:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" считает, что национальная команда может завоевать золото чемпионата Европы

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Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© AP Photo/Tony Dejak

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России способны победить на предстоящем чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал центровой национальной команды и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофей Мозгов.

"У нас талантливая, сильная команда. Если мы подойдем в оптимальном составе, хорошо подготовимся, то способны занять первое место, победить на Евробаскете", - сказал Мозгов.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве, Клуже-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

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