Мозгов: сборная России способна одержать победу на Евробаскете-2017

Мозгов: сборная России способна одержать победу на Евробаскете-2017Спорт 10 июня, 19:36
Тренер ЦСКА Итудис хотел бы "всухую" победить "Химки" в финальной серии Единой лиги ВТБСпорт 10 июня, 19:33
Борзаковский: российские легкоатлеты в смешанной эстафете могут бороться за высокие местаСпорт 10 июня, 19:13
В США умер актер Адам УэстКультура 10 июня, 19:07
ЦСКА обыграл "Химки" во втором матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 10 июня, 18:59
Елена Остапенко не верит, что смогла одержать победу на Roland GarrosСпорт 10 июня, 18:41
Тарпищев: чемпионка Roland Garros Остапенко продемонстрировала советский стиль игрыСпорт 10 июня, 18:37
Источник: четыре человека погибли в результате стрельбы в ПодмосковьеПроисшествия 10 июня, 18:27
Латвийская теннисистка Остапенко выиграла Roland GarrosСпорт 10 июня, 18:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России способны победить на предстоящем чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал центровой национальной команды и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофей Мозгов.
"У нас талантливая, сильная команда. Если мы подойдем в оптимальном составе, хорошо подготовимся, то способны занять первое место, победить на Евробаскете", - сказал Мозгов.
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве, Клуже-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.