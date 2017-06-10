Завершился чемпионат Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольный клуб "Севастополь", ставший по итогам прошлого тура чемпионата Крыма победителем турнира, проиграл на своем поле "Евпатории" со счетом 2:5.

Золотые медали и кубок победителям после матча вручили президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха и генеральный секретарь организации Вадим Колесниченко. "Борьба была бескомпромиссной во втором чемпионате, который мы проводим. Если с обладателями первого и второго мест все было более-менее понятно, то вот по бронзовому призеру интрига сохранялась вплоть до сегодняшнего дня", - отметил в комментарии ТАСС Ветоха. Третий чемпионат Крыма по футболу, по его словам, стартует 22-24 августа 2017 года.

В остальных матчах заключительного тура крымского чемпионата симферопольский клуб "ТСК-Таврия" дома проиграл керченскому "Океану" (1:2), "Крымтеплица" из Симферопольского района на выезде выиграла у "КФУ-Бахчисарая" (6:2), ялтинский "Рубин" в гостях уступил феодосийской "Кафе" (3:2).

Итоговая турнирная таблица чемпионата выглядит следующим образом: на первом месте "Севастополь" (58 очков), на втором - "Крымтеплица" (57), на третьем - "Евпатория" (48), далее следуют "Океан" (46), "ТСК-Таврия" (43), "Кафа" (29), "Рубин" (28), "КФУ-Бахчисарай" (8).

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК- Таврия".