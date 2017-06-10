Российские волейболисты проиграли сборной США в матче Мировой лиги

Сборные Шотландии и Англии сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018 по футболуСпорт 10 июня, 21:05
Politico: Трамп намерен отменить ряд решений Обамы о нормализации связей с КубойМеждународная панорама 10 июня, 20:53
СМИ: экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после ДТП в ШвейцарииПроисшествия 10 июня, 20:47
Ефимова стала первой на дистанции 100 м брассом на этапе серии "Маре Нострум" в МонакоСпорт 10 июня, 20:44
Трехлетний сын заместителя пресс-секретаря Белого дома сделал запись в Twitter материМеждународная панорама 10 июня, 20:29
Олимпийский чемпион Ухов победил на всероссийских соревнованиях в ЕриноСпорт 10 июня, 20:06
Елена Лашманова выиграла чемпионат России - 2017 по спортивной ходьбеСпорт 10 июня, 19:59
Адамс считает, что IAAF занимается "легким троллингом" в вопросе допуска россиян к стартамСпорт 10 июня, 19:58
Мозгов: сборная России способна одержать победу на Евробаскете-2017Спорт 10 июня, 19:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России по волейболу уступила команде США во втором матче второго этапа Мировой лиги, который проходит во Франции.
Матч завершился со счетом 3-0 в пользу американской команды. Следующий матч россияне проведут 11 июня против команды Италии. На первом этапе российская команда одержала одну победу в трех матчах. В первом матче второго этапа россияне уступили французам.
В турнирной таблице высшего дивизиона сборная России опустилась на десятое место, американцы поднялись на пятую строчку. Сборная Бразилии занимает первое место.
В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.
Первый этап прошел в Казани, второй этап проходит во французском По. Матчи третьего этапа состоятся в польском Сподеке - 15 июня россияне сыграют против сборной Польши, 17 июня - США, 18 июня - Ирана.
Финальный турнир пройдет 4-8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований.