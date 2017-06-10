Российские волейболисты проиграли сборной США в матче Мировой лиги

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России по волейболу уступила команде США во втором матче второго этапа Мировой лиги, который проходит во Франции.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу американской команды. Следующий матч россияне проведут 11 июня против команды Италии. На первом этапе российская команда одержала одну победу в трех матчах. В первом матче второго этапа россияне уступили французам.

В турнирной таблице высшего дивизиона сборная России опустилась на десятое место, американцы поднялись на пятую строчку. Сборная Бразилии занимает первое место.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.

Первый этап прошел в Казани, второй этап проходит во французском По. Матчи третьего этапа состоятся в польском Сподеке - 15 июня россияне сыграют против сборной Польши, 17 июня - США, 18 июня - Ирана.

Финальный турнир пройдет 4-8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований.