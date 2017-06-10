В соревнованиях по дзюдо в Адыгее приняло участие 150 спортсменов из 18 регионов России

МАЙКОП, 10 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Стартовавшие в столице Адыгеи всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Якуба Коблева, объединили 150 спортсменов из 18 регионов России, сообщил ТАСС заслуженный тренер России, судья международной категории Нурмухамед Емкужев.

"Всероссийские соревнования приурочены к открытию в Майкопе после реконструкции спортивного комплекса для развития борьбы дзюдо, названного в честь легенды советского спорта Владимира Невзорова. В двухдневном турнире принимают участие 150 дзюдоистов из 18 регионов России - члены сборной команды страны, чемпионы и призеры Олимпийских игр, в частности, золотой медалист Олимпиады в Рио Беслан Мудранов. Победителей определят в восьми весовых категориях", - сказал он.

На церемонии открытия соревнований во дворце спорта адыгейского госуниверситета имени Якуба Коблева врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов выразил надежду на то, что турнир памяти тренера в полной мере продемонстрирует нерушимость спортивных традиций, позволит в честной борьбе выявить сильнейших, подарит яркие впечатления болельщикам.

"После поражения сборной Японии от сборной Адыгеи в 1974 году японцы, побывавшие в Майкопе, назвали школу борьбы "российским Кодоканом". Они были поражены количеством талантливых ребят, качеством учебно- тренировочного процесса. И я желаю всем спортсменам удачи, успехов в достижении намеченных спортивных высот", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Развитие дзюдо в Адыгее началось с середины 60-х годов. Первые соревнования были организованы любителями самбо, в 1967 году впервые в республике прошел чемпионат Майкопа по дзюдо. Основные победы тех лет связаны с именем Якуба Коблева, признанного лучшим тренером планеты ХХ века. Его ученики достигли мировых вершин, став чемпионами и призерами соревнований всесоюзного и мирового уровня.

Уровень развития школы дзюдо Коблева был всемирно признан. Спортсменов из других регионов СССР и стран мира специально готовили к схваткам с воспитанниками этой школы. Всего в 70-80-е годы воспитано более ста мастеров спорта по дзюдо и самбо, среди которых немало атлетов, прославивших Адыгею. Сегодня в республике дзюдо занимаются более 800 человек.