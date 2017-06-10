Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский прыгун с шестом Мудров стал четвертым на турнире в Польше

Спорт
10 июня, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Победителем соревнований стал поляк Петр Лисек

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Мудров

Илья Мудров

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский прыгун с шестом Илья Мудров, получивший разрешение на выступление под нейтральным флагом, занял четвертое место на международном турнире в польском Щецине.

Россиянин показал результат 5,40 м. Победителем соревнований стал бронзовый призер чемпионата мира - 2015 поляк Петр Лисек (5,70 м). Вторым стал грек Константинос Филиппидис (5,60), третьим - чемпион мира 2011 года поляк Павел Войцеховский (5,50).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: стрелок в Кратове отказался от переговоров и поджег дом
2
Источник: устроивший стрельбу в Кратове мужчина сбежал из оцепленного дома
3
Кратовский стрелок ранил сотрудника Росгвардии
4
СМИ: акции пяти крупнейших IT-компаний подешевели за день почти на $100 млрд
5
Лавров призвал Тиллерсона принять меры по недопущению ударов в Сирии
6
Путин: важно уметь правильно распорядиться своими полномочиями
7
СМИ: экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после ДТП в Швейцарии
Темы дня
Загрузка...
Реклама