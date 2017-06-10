Российский прыгун с шестом Мудров стал четвертым на турнире в Польше

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский прыгун с шестом Илья Мудров, получивший разрешение на выступление под нейтральным флагом, занял четвертое место на международном турнире в польском Щецине.
Россиянин показал результат 5,40 м. Победителем соревнований стал бронзовый призер чемпионата мира - 2015 поляк Петр Лисек (5,70 м). Вторым стал грек Константинос Филиппидис (5,60), третьим - чемпион мира 2011 года поляк Павел Войцеховский (5,50).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова.