Российские ватерполистки заняли третье место в Суперфинале Мировой лиги

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло обыграла со счетом 9:7 команду Венгрии в матче за третье место в рамках Суперфинала Мировой лиги, проходящего в Шанхае.

Ранее россиянки становились победительницами Мировой лиги (2008 год), а также серебряными (2005, 2013) и бронзовыми призерами (2006) турнира.

В финале, который пройдет позднее в воскресенье, сыграют команды Канады и США.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, а ее победитель получит $50 тысяч.