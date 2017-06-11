Российские ватерполистки заняли третье место в Суперфинале Мировой лиги

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло обыграла со счетом 9:7 команду Венгрии в матче за третье место в рамках Суперфинала Мировой лиги, проходящего в Шанхае.
Ранее россиянки становились победительницами Мировой лиги (2008 год), а также серебряными (2005, 2013) и бронзовыми призерами (2006) турнира.
В финале, который пройдет позднее в воскресенье, сыграют команды Канады и США.
Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, а ее победитель получит $50 тысяч.