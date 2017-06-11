Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ватерполистки сборной США выиграли Суперфинал Мировой лиги в 11-й раз

Спорт
11 июня, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

ынешняя победа стала для сборной США 11-й в истории и четвертой подряд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Женская сборная США одержала победу в Суперфинале Мировой лиги по водному поло, который проходил в Шанхае.

В финале американки обыграли сборную Канады со счетом 12:6. Нынешняя победа стала для сборной США 11-й в истории и четвертой подряд.

Третье место заняла сборная России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У кратовского стрелка нашли ружье Иж-18 и пистолет "Маузер"
2
Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках "безвиза"
3
Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым "закрытыми глазами"
4
СК возбудил дело по факту пропажи четырехлетнего мальчика на Урале
5
ЕК получила мандат на переговоры по "Северному потоку" в спецрежиме
6
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано"
7
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама