Ватерполистки сборной США выиграли Суперфинал Мировой лиги в 11-й раз

Скауты "Арсенала" будут просматривать Головина на Кубке конфедерацийСпорт 11 июня, 15:22
"Матч ТВ", ВГТРК и Первый канал будут транслировать матчи Кубка конфедерацийСпорт 11 июня, 15:20
СК не исключает, что мать кратовского стрелка могла погибнуть в пожареПроисшествия 11 июня, 15:14
Молодежная сборная Англии по футболу стала чемпионом мираСпорт 11 июня, 14:58
Более семи тысяч человек приняли участие в Красочном забеге Московского марафонаСпорт 11 июня, 14:29
Власенко: бронзовые медали Мировой лиги не являются пределом для российских ватерполистокСпорт 11 июня, 14:13
Белоруссия и РФ согласовывают проект перехода на рубли при расчете за энергоресурсыЭкономика и бизнес 11 июня, 14:08
Захарова: многие западные СМИ запрещают своим журналистам посещать КрымПолитика 11 июня, 13:48
ФИФА готова предложить свою помощь в урегулировании ситуации вокруг КатараСпорт 11 июня, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Женская сборная США одержала победу в Суперфинале Мировой лиги по водному поло, который проходил в Шанхае.
В финале американки обыграли сборную Канады со счетом 12:6. Нынешняя победа стала для сборной США 11-й в истории и четвертой подряд.
Третье место заняла сборная России.