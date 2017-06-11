Ватерполистки сборной США выиграли Суперфинал Мировой лиги в 11-й раз

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Женская сборная США одержала победу в Суперфинале Мировой лиги по водному поло, который проходил в Шанхае.

В финале американки обыграли сборную Канады со счетом 12:6. Нынешняя победа стала для сборной США 11-й в истории и четвертой подряд.

Третье место заняла сборная России.