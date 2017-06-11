Сборная РФ победила в медальном зачете ЧМ по практической стрельбе из карабина

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КУБИНКА /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России выиграла общекомандный зачет первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина, который прошел в подмосковном парке "Патриот".
Российские спортсмены завоевали 11 золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. На втором месте - сборная США, у которой пять золотых медалей, одно серебро и одна бронза. Тройку лучших замкнула команда Финляндии с четырьмя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами.
В некоторых дисциплинах российская сборная заняла весь пьедестал почета: карабин с ручным перезаряжанием, стандартный класс (мужской разряд), карабин полуавтомат, стандартный класс (женский разряд), карабин с ручным перезаряжанием, открытый класс (женский разряд) и карабин полуавтомат, открытый класс (юниорский разряд).
Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина стартовал в подмосковном парке "Патриот" 4 июня. В нем приняли участие более 600 спортсменов из 41 страны.