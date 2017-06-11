Россиянка Перова выиграла этап Кубка мира по стрельбе из лука в Анталье

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве россиянка Ксения Перова одержала победу в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира, который проходит в турецкой Анталье.

В финале Перова со счетом 6:5 победила тайваньскую спортсменку Линь Ши-Чиа. Бронзовую медаль завоевала другая тайваньская лучница Ле Цзеин, которая в матче за третье место была сильнее колумбийки Аны Рендон.

Ранее на этапе Кубка Мира в Анталье женская сборная России в составе Перовой, Натальи Эрдыниевой и Саяны Цыремпиловой заняла четвертое место в командном турнире в стрельбе из классического лука. Золото в активе сборной Тайваня.

Этап Кубка мира по стрельбе из лука завершится в Анталье 11 июня.