Россиянка Перова выиграла этап Кубка мира по стрельбе из лука в Анталье

Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland GarrosСпорт 11 июня, 18:28
Бывший тренер сборной РФ по футболу Капелло возглавил китайский "Цзянсу Сунин"Спорт 11 июня, 17:17
Россиянка Перова выиграла этап Кубка мира по стрельбе из лука в АнтальеСпорт 11 июня, 17:07
ФИФА: права на показ Кубка конфедераций российские телеканалы получили не бесплатноСпорт 11 июня, 16:51
Заварзина: параллельный слалом нужно сделать более популярным для возврата в программу ОИСпорт 11 июня, 16:43
Сотникова, Заварзина и Ан проведут в Москве тренировку с любителями спорта в День РоссииСпорт 11 июня, 16:42
Мутко заявил, что не участвовал в переговорах по покупке прав на показ Кубка конфедерацийСпорт 11 июня, 16:17
Чемпионка мира по сноуборду Заварзина начнет тренировки на снегу в августеСпорт 11 июня, 16:09
Guardian: Трамп отложил государственный визит в ВеликобританиюМеждународная панорама 11 июня, 15:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве россиянка Ксения Перова одержала победу в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира, который проходит в турецкой Анталье.
В финале Перова со счетом 6:5 победила тайваньскую спортсменку Линь Ши-Чиа. Бронзовую медаль завоевала другая тайваньская лучница Ле Цзеин, которая в матче за третье место была сильнее колумбийки Аны Рендон.
Ранее на этапе Кубка Мира в Анталье женская сборная России в составе Перовой, Натальи Эрдыниевой и Саяны Цыремпиловой заняла четвертое место в командном турнире в стрельбе из классического лука. Золото в активе сборной Тайваня.
Этап Кубка мира по стрельбе из лука завершится в Анталье 11 июня.