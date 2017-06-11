Российские волейболисты обыграли итальянцев в матче Мировой лиги

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России по волейболу обыграла команду Италии в заключительном третьем матче второго этапа Мировой лиги, который проходит во Франции.
Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу российской сборной. По ходу матча россияне проигрывали соперникам 1-2 по партиям. В первом туре российская команда одержала одну победу в трех матчах. На втором этапе россияне также выиграли одну игру из трех.
В турнирной таблице высшего дивизиона сборная России поднялась на восьмое место, итальянцы занимают предпоследнюю 11-ю строчку. Лидирует сборная Франции.
В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.
Первый этап прошел в Казани, второй этап проходит во французском По. Матчи третьего этапа состоятся в польском Сподеке - 15 июня россияне сыграют против сборной Польши, 17 июня - США, 18 июня - Ирана.
Финальный турнир пройдет 4-8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований.