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Российские волейболисты обыграли итальянцев в матче Мировой лиги

Спорт
11 июня, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-2

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Волейболисты сборной России

Волейболисты сборной России

© Masashi Hara/Getty Images for FIVB

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России по волейболу обыграла команду Италии в заключительном третьем матче второго этапа Мировой лиги, который проходит во Франции.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу российской сборной. По ходу матча россияне проигрывали соперникам 1-2 по партиям. В первом туре российская команда одержала одну победу в трех матчах. На втором этапе россияне также выиграли одну игру из трех.

В турнирной таблице высшего дивизиона сборная России поднялась на восьмое место, итальянцы занимают предпоследнюю 11-ю строчку. Лидирует сборная Франции.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.

Первый этап прошел в Казани, второй этап проходит во французском По. Матчи третьего этапа состоятся в польском Сподеке - 15 июня россияне сыграют против сборной Польши, 17 июня - США, 18 июня - Ирана.

Финальный турнир пройдет 4-8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований.

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