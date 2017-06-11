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Приданникова выиграла индивидуальное многоборье в художественной гимнастике на Спартакиаде

Спорт
11 июня, 22:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях лидирует сборная Москвы

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Москвичка Дарья Приданникова стала победительницей соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба Федерального центра подготовки спортивного резерва.

За упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой победительница получила 65,550 балла. Второе место заняла Анастасия Сергеева из Санкт-Петербурга (65,350), третьей стала представительница Нижегородской области Марина Лобанова (64,700).

Победителем многоборья в групповых упражнениях (пять скакалок, пять пар булав) стала команда Москвы, заработавшая 33,600 балла. Второе место у сборной Санкт- Петербурга (33,300), третье - у команды Омской области (33,200).

В общекомандном зачете лидирует команда Москвы, второй идет сборная Санкт-Петербурга, третьей - сборная Омской области.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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