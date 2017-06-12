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Дворкович: ЧМ по футболу среди артистов дает хорошую возможность помочь больным детям

Спорт
12 июня, 18:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В понедельник в Москве завершился чемпионат мира по футболу среди артистов, футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол"

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МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проведение чемпионата мира по футболу среди артистов является хорошей возможностью привлечь внимание к проблемам детей с различными заболеваниями. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ, учредитель фонда "Под флагом добра" Аркадий Дворкович.

В понедельник в Москве завершился чемпионат мира по футболу среди артистов, футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол". Это мероприятие является международной составляющей благотворительной акции "Под флагом добра", цель которой - оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. В этом году организаторам удалось собрать 4,5 млн рублей.

"Проведение матча "Под флагом добра" стало уже традицией, он носит благотворительный характер. Мы всегда рады это делать, потому что привлекаем внимание к проблемам, которые нужно решать вместе. Для нас это хорошая возможность помочь детям. Я рад, что спорт, политика, бизнес соединяются в таком добром деле, и мы будем продолжать этим заниматься", - заявил Дворкович.

Турнир завершился гала-матчем, в котором команда "Росич- Старко", составленная из отечественных политиков и звезд эстрады, обыграла сборную мира со счетом 7:4.

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