Дворкович: ЧМ по футболу среди артистов дает хорошую возможность помочь больным детям

Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День РоссииОбщество 12 июня, 20:01
Триколор длиной 300 м пронесли по центральным улицам Ростова-на-Дону в День РоссииОбщество 12 июня, 19:51
Блогеры поздравили своих подписчиков с Днем России в Измайловском парке в МосквеОбщество 12 июня, 19:48
Народным гулянием, вручением паспортов и мотопробегом отметили День России в ПетрозаводскеОбщество 12 июня, 19:40
Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила ПекинСпорт 12 июня, 19:34
Parisien: "Спартак" готов заплатить €10 миллионов за футболиста "Лиона" КорнеСпорт 12 июня, 19:34
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День РоссииОбщество 12 июня, 19:12
"Матч ТВ" покажет восемь игр группового этапа Кубка конфедерацийСпорт 12 июня, 19:08
Глава Ингушетии Евкуров удостоен памятной награды Объединенного мира борьбыСпорт 12 июня, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проведение чемпионата мира по футболу среди артистов является хорошей возможностью привлечь внимание к проблемам детей с различными заболеваниями. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ, учредитель фонда "Под флагом добра" Аркадий Дворкович.
В понедельник в Москве завершился чемпионат мира по футболу среди артистов, футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол". Это мероприятие является международной составляющей благотворительной акции "Под флагом добра", цель которой - оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. В этом году организаторам удалось собрать 4,5 млн рублей.
"Проведение матча "Под флагом добра" стало уже традицией, он носит благотворительный характер. Мы всегда рады это делать, потому что привлекаем внимание к проблемам, которые нужно решать вместе. Для нас это хорошая возможность помочь детям. Я рад, что спорт, политика, бизнес соединяются в таком добром деле, и мы будем продолжать этим заниматься", - заявил Дворкович.
Турнир завершился гала-матчем, в котором команда "Росич- Старко", составленная из отечественных политиков и звезд эстрады, обыграла сборную мира со счетом 7:4.