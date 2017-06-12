Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила Пекин

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Координационная комиссия зимних Олимпийских игр 2022 года, которую возглавляет президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, посетила Пекин. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Изначально визит комиссии МОК, в состав которой также входит руководитель оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко, должен был состоятся 22-24 мая, но был перенесен на июнь.
Комиссия оценила ход подготовки Пекина к Играм-2022, а также посетила места будущих объектов Олимпиады, в числе которых арены, где пройдут соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту, керлингу и хоккею. Вместе с Жуковым и Чернышенко Пекин также посетил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
В феврале 2016 года МОК назначил Жукова председателем координационной комиссии по проведению зимних Игр 2022 года в Пекине. Всего в состав комиссии вошли 16 человек.
Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.