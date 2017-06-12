Кадимагомедов стал чемпионом России по вольной борьбе в весе до 70 кг

Гройсман: хорватская компания займется бурением газового месторождения на УкраинеЭкономика и бизнес 12 июня, 21:19
Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День РоссииОбщество 12 июня, 20:01
Триколор длиной 300 м пронесли по центральным улицам Ростова-на-Дону в День РоссииОбщество 12 июня, 19:51
Блогеры поздравили своих подписчиков с Днем России в Измайловском парке в МосквеОбщество 12 июня, 19:48
Число участников праздничных мероприятий в России превысило 7 млн человекОбщество 12 июня, 19:44
Народным гулянием, вручением паспортов и мотопробегом отметили День России в ПетрозаводскеОбщество 12 июня, 19:40
Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила ПекинСпорт 12 июня, 19:34
Parisien: "Спартак" готов заплатить €10 миллионов за футболиста "Лиона" КорнеСпорт 12 июня, 19:34
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День РоссииОбщество 12 июня, 19:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЗРАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Магомедхабиб Кадимагомедов стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг. Соревнования проходят в Назрани.
В финальной схватке Кадимагомедов был сильнее Магомада Дибиргаджиева. Поединок завершился со счетом 2:1.
Бронзовые медали в весовой категории до 70 кг завоевали Давид Баев, победивший в схватке за третье место Алибека Акбаева (6:3), и Расул Джукаев, оказавшийся сильнее Заурбека Сидакова (3:2).
Ранее на чемпионате России был разыгран комплект медалей в весе до 61 кг. Чемпионом стал Гаджимурад Рашидов, серебро в активе Виктора Рассадина, бронза у Ислама Дудаева и Бекхана Гойгереева.
Ранее в понедельник схватки чемпионата были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей. Инцидент произошел во время четвертьфинальной схватки Сидакова и Кадимагомедова, которая завершилась победой последнего. Позднее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили извинился за поведение болельщиков и призвал руководителей делегаций нести ответственность за болельщиков своих регионов.
Чемпионат России завершится 14 июня.