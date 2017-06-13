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Один болельщик убит в ходе фанатских беспорядков в Колумбии

Спорт
13 июня, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Беспорядки начались в Кали перед матчем между клубами "Америка" и "Депортиво"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Болельщик колумбийского футбольного клуба "Америка" из города Кали был убит в ходе беспорядков, которые происходили до и во время дерби с "Депортиво". Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

В воскресенье во время матча между колумбийскими клубами "Америка" и "Депортиво" в городе Кали начались беспорядки. Полиция зафиксировала 57 различных стычек и доложила о 70 задержанных еще до финального свистка на матче.

Болельщик "Америки" покупал алкоголь в магазине, когда на него напали фанаты "Депортиво" и избили его. Он скончался, когда один из его друзей вез его на мотоцикле в больницу.

В полуфинальном матче чемпионата Колумбии по футболу "Депортиво" со счетом 2:0 одержал победу над "Америкой" и выиграл по итогам двухматчевой серии (0:0, 2:0). В финале "Депортиво" встретится с "Атлетико Насьональ".

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